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सीजेपी तिरंगा मार्च: सेंट्रल पार्क में नॉ एंट्री, दिल्ली पुलिस का पहरा; ग्राउंड पर पहुंचे अमर उजाला सवांददाता

अनुज कुमार

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:47 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:47 PM IST







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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जनता और युवाओं से शुक्रवार, 16 अक्तूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगे झंडे के साथ इकट्ठा होने की अपील की है। इस अपील के बीच नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्तूबर को "प्रशासनिक कारणों" से बंद रहेगा। ... और पढ़ें

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