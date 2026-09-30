दिल्ली में ट्रक बुकिंग के नाम पर ठगी: दो जालसाजों को दबोचा, फर्जी लॉजिस्टिक्स धोखाधड़ी का पर्दाफाश

राजधानी दिल्ली में फर्जी लॉजिस्टिक्स कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर ग्राहकों को ठग रहे थे।

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Delhi Police’s Cyber Police Station, South District, has busted an alleged fake logistics service fraud with the arrest of two persons who allegedly impersonated representatives of logistics companies to dupe customers by promising truck-booking services, officials said. विज्ञापन विज्ञापन



The…— ANI (@ANI) September 30, 2026

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ट्रक बुकिंग सेवाओं का वादा करके ग्राहकों से पैसे ऐंठते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमन (19) और नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।अमन गाजियाबाद का रहने वाला है और नरेंद्र कुमार कापसहेड़ा का निवासी है। दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे। पुलिस के अनुसार, 5 सितंबर को साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण में एक ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।शिकायतकर्ता को ट्रक की व्यवस्था करने के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया था। हालांकि, वादा किया गया वाहन कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस धोखाधड़ी के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की।आरोपी खुद को बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के कर्मचारी बताते थे। वे ग्राहकों को विश्वास दिलाते थे कि वे कम कीमत पर ट्रक उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए वे ग्राहकों से अग्रिम भुगतान की मांग करते थे। एक बार भुगतान मिलने के बाद, वे न तो ट्रक भेजते थे और न ही पैसे वापस करते थे। यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी जिसका उद्देश्य लोगों को ठगना था।