ट्रेड शो: यूपी में तैयार हो रही पांचवीं पीढ़ी की पिस्टल, सेना की जरूरतों पर फोकस

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बर्फीले पहाड़ हों, रेगिस्तान की तपती गर्मी या फिर शहरी क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को ऐसे हथियारों की जरूरत होती है जो अलग-अलग परिस्थितियों में भरोसेमंद प्रदर्शन कर सकें। इन्हीं परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कानपुर की कैमस्टार डिफेंस ने 9×19 एमएम की ‘कैमस्टार मार्क-1’ स्ट्राइकर-फायर्ड पिस्टल विकसित की है। रोहित भाटिया ने बताया कि इसका डिजाइन सेना, विशेष बलों, पुलिस और अन्य अधिकृत सुरक्षा इकाइयों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके साथ कंपनी ने 4.5 एमएम पिस्टल भी विकसित की है।

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