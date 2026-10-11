{"_id":"6acb422a9f591d8b22061edb","slug":"video-traffic-smooth-on-dnd-flyover-in-noida-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा: डीएनडी फ्लाईओवर पर यातायात सुचारु, शनिवार के मुकाबले आज राहत; सुरक्षा के मद्देनजर जांच जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर रविवार को नोएडा से दिल्ली की ओर वाहनों की आवाजाही सुचारु रूप से जारी है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान यातायात प्रभावित होने के मुकाबले आज लोगों को राहत मिली है। हालांकि, सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाईओवर की सभी लेन अभी नहीं खोली गई हैं, लेकिन फिलहाल जाम की स्थिति नहीं है। मौके पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत वाहनों की जांच भी की जा रही है।

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