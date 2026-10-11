सीजेपी प्रदर्शन: कल के मुकाबले कालिंदी कुंज बॉर्डर पर बदले हालात, मेट्रो सेवा भी बहाल

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दिल्ली-नोएडा के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर रविवार को भी सुरक्षा व्यवस्था जारी है। बॉर्डर पर अभी भी बैरिकेड्स लगे हैं और दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। हालांकि, शनिवार के मुकाबले सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कुछ कमी दिखाई दे रही है और वाहनों की जांच भी पहले की अपेक्षा कम सख्ती से की जा रही है। इससे लोगों को जाम से राहत मिली है। फिलहाल, आवाजाही के लिए एक ही लेन खोली गई है, जबकि दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह नहीं खोले गए हैं। ऐसे में यातायात सामान्य होने के बावजूद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

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