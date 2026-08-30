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जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में 60 खिलाड़ियों का स्टेट चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन

Digvijay Singh

Updated Sun, 30 Aug 2026 09:30 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 09:30 PM IST







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गुरुग्राम जिले के गांव धरमपुर स्थित चेतन दास कम्युनिटी सेंटर में जिला स्तरीय कराटे चयन प्रतियोगिता एवं स्टेट ट्रायल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और कराटे अकादमियों की 25 टीमों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 पदक अपने नाम किए। ... और पढ़ें

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