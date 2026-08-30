गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीन दिन और बढ़ी

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गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को रोहतक के कर्मचारी भवन में हुई राज्य कार्यकारिणी की कन्वेंशन में 31 अगस्त से दो सितंबर तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि तीन सितंबर तक सरकार ने मानी गई मांगों को लागू करने के आदेश जारी नहीं किए तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जाएगा।

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