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फरीदाबाद में तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर दुकान के शटर में मारी टक्कर

Digvijay Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 09:13 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 09:13 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 22 के बाजार में तेज गति से आ रही कार अनियंत्रित होकर दुकान के शटर में मारी टक्कर जिसके कारण आगे से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई जिसमें चालक व पिछली सीट पर बैठे दो युवक सकुशल है किसी को चोट नहीं आई। यह सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ... और पढ़ें

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