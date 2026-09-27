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फरीदाबाद: सेक्टर 2 में खुले नाले लोगों की बढ़ा रहे मुसीबत, दुर्गंध परेशान लोग; बीमारी का खतरा

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 02:22 PM IST







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फरीदाबाद। सेक्टर - 2 में खुले नाले लोगों की बढ़ा रहे मुसीबत, घरों के बाहर नाले के कारण लोगों को दुर्गंध का करना पड़ रहा सामना, बीमारी फैलने का खतना बना ... और पढ़ें

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