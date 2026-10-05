{"_id":"6ac363d9561c613d310525ad","slug":"video-faridabad-bk-hospital-sees-rush-of-patients-after-holidays-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बीके अस्पताल में छुट्टियों के बाद मरीजों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के बीके अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ कक्षों के बाहर बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए लाइन में खड़े थे। यह भीड़ शुक्रवार को 2 अक्तूबर की छुट्टी और शनिवार-रविवार के अवकाश के कारण थी, जिससे अधिक संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे।

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