वेव राइडर्स की 20 सदस्यीय टीम तैयार, टीजीसीएल में खिताब पर नजर

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ट्रिनिटी गोल्फ चैंपियंस लीग (टीजीसीएल) के चौथे सत्र में वेव राइडर्स की टीम नए जोश और मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। फ्रेंचाइजी ने रविवार को जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में टीजीसीएल 2026 के लिए अपनी 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। टीम में अनुभवी पेशेवर गोल्फरों के साथ उभरती प्रतिभाओं और गोल्फ के शौकीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि मशहूर पर्सनैलिटी जफर इकबाल टीम के सेलिब्रिटी गोल्फर होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 31 अगस्त से 05 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में किया जाएगा।

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