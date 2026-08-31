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Faridabad News: कानपुर से 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचा मरीज

Mon, 31 Aug 2026 01:26 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:26 AM IST
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Patient reached the hospital from Kanpur by helicopter in 20 minutes.
कानपुर से 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से फरीदाबाद अमृता अस्पताल पहुंचा मरीज।  स्रोत: अस्पताल
ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल की छत पर बने हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में पहली बार हेलीकॉप्टर से मरीज इलाज के लिए पहुंचा। कानपुर से एयरलिफ्ट कर लाए गए मरीज को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने संभाला और उसे अस्पताल के समर्पित आंतरिक मेडिकल कॉरिडोर के जरिये सीधे इमरजेंसी विभाग में पहुंचाया गया। किडनी की बीमारी से ग्रस्त यह मरीज 20 मिनट में कानपुर से अस्पताल पहुंच गया।

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने अस्पताल के 28 मीटर लंबे और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से स्वीकृत रूफटॉप हेलीपैड पर लैंडिंग की। मेडिकल टीम पहले से हेलीपैड पर तैनात थी। लैंडिंग के बाद मरीज को बिना देरी किए निर्धारित आंतरिक रास्ते से इमरजेंसी विभाग में स्थानांतरित किया गया।
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मरीज स्टेज-3 क्रॉनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित है। हाल ही में उसे हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन (एचएफपीईएफ) की समस्या हुई थी। इसके अलावा फरवरी में उसकी रीढ़ की डी-11 वर्टिब्रा में आंशिक फ्रैक्चर भी हुआ था। मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पूरे हवाई स्थानांतरण के दौरान मेडिकल टीम ने करीबी निगरानी रखी। हेलीकॉप्टर क्रू, इमरजेंसी विभाग और अस्पताल की क्लिनिकल टीम के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया।
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