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देहरादून: नर्सिंग एकता मंच का हल्ला बोल, स्टाइपेंड की मांग को लेकर किया स्वास्थ्य मंत्री के आवास का कूच

Alka Tyagi

Updated Sun, 11 Oct 2026 12:29 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 12:29 PM IST







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स्टाइपेंड की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव कर यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास के मार्ग पर बैरिकेडिंग के सामने बैठकर प्रदर्शन करते नर्सिंग एकता मंच के सदस्य। ... और पढ़ें

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