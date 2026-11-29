एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड में 13 वर्ष पहले भर्ती हुए छह मरीज आज भी अस्पताल में ही कैद, हैरान कर देगी वजह
मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में लावारिस मरीजों को अस्थाई आसरा देने के लिए हाफ वे होम बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें वहां रोका जा सके। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा एक भी हाफ वे होम नहीं बनाया गया। जिसके कारण कई मरीज ठीक होने के बाद भी अस्पताल में ही रह रहे हैं।
विस्तार
राज्य मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, सेलाकुई में वर्षों से भर्ती 24 मरीज स्वस्थ होने के बाद भी आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं। इनमें से छह मरीज सबसे अधिक 13 वर्षों से भर्ती हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रदेश में इस तरह के लावारिस मरीजों को अस्थाई आसरा देने के लिए एक भी हाफ वे होम नहीं है। इसने सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है।
जानकारी के मुताबिक भर्ती 24 मरीजों में से सात महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं। छह सबसे अधिक 13 वर्षों से रह रहे मरीजों के अलावा कुछ 7-8 और कुछ चार से पांच वर्षों से अस्पताल में ही रहने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले नए मरीजों की भर्ती में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल 30 बेड का है। 24 मरीजों के लंबे समय तक भर्ती रहने से बेड खाली नहीं हो पा रहे हैं। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से इन मरीजों के लिए अस्थाई आसरा बनाने की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी जा रही है।
उत्तराखंड: बांड फॉर्मूले से उत्तराखंड को मिलेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, इसी सत्र से शुरू होगी अनिवार्य व्यवस्था
उत्तराखंड की जेलों में बनेगी 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट
प्रदेश की सभी 11 जेलों में रहने वाले मानसिक रोगी कैदियों के लिए कुल 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट तैयार की जाएगी। इस बारे में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से डीआईजी जेल को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा यूनिट के संचालन के लिए जेलों में तय मानकों के अनुरूप स्टाफ भी नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की सभी जेलों में करीब 4866 कैदी बंद हैं। इनमें से 166 मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। अभी तक जेलों में इन रोगियों के उपचार और भर्ती के लिए कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं हैं। अधिकारियों ने इन 20 बेड को जेल की कैदी क्षमता के हिसाब से बांटने की बात कही है। इसके लिए विभाग की ओर से जानकारी मांगी गई है।
जेल में 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट बनाने के लिए डीआईजी जेल को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर जरूरी निर्णय लिया जाएगा। उधर प्रदेश में हाफ वे होम भी बनाने की दिशा में काम चल रहा है।
- डॉ. सुमित देब बर्मन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड
अस्पताल में 24 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। हाफ वे होम न होने की वजह से उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सका। छह मरीज ऐसे हैं जो 13 वर्षों से भर्ती हैं। शेष मरीज भी कई वर्षों से भर्ती हैं।
-डॉ. शैलेश सिंह कंडारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट