उत्तराखंड की जेलों में बनेगी 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट

प्रदेश की सभी 11 जेलों में रहने वाले मानसिक रोगी कैदियों के लिए कुल 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट तैयार की जाएगी। इस बारे में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से डीआईजी जेल को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा यूनिट के संचालन के लिए जेलों में तय मानकों के अनुरूप स्टाफ भी नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की सभी जेलों में करीब 4866 कैदी बंद हैं। इनमें से 166 मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। अभी तक जेलों में इन रोगियों के उपचार और भर्ती के लिए कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं हैं। अधिकारियों ने इन 20 बेड को जेल की कैदी क्षमता के हिसाब से बांटने की बात कही है। इसके लिए विभाग की ओर से जानकारी मांगी गई है।



जेल में 20 बेड की साइकेट्रिक यूनिट बनाने के लिए डीआईजी जेल को पत्र लिखा गया है। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर जरूरी निर्णय लिया जाएगा। उधर प्रदेश में हाफ वे होम भी बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

- डॉ. सुमित देब बर्मन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड



अस्पताल में 24 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। हाफ वे होम न होने की वजह से उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सका। छह मरीज ऐसे हैं जो 13 वर्षों से भर्ती हैं। शेष मरीज भी कई वर्षों से भर्ती हैं।

-डॉ. शैलेश सिंह कंडारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट