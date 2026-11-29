ओमकारा के 20 साल पूरे होने पर याद किया सफर

फिल्म निर्देशक व संगीतकार विशाल भारद्वाज के साथ ट्वेंटी इयर्स ऑफ ओमकारा सत्र भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें फिल्म के निर्माण, किरदारों और रचनात्मक परिकल्पना पर चर्चा हुई। वहीं, अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में अपने अनुभव साझा किए। अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने पहचान और सामाजिक धारणाओं पर अपनी बात रखी। वहीं, लाइफ वेल सीजन्ड – ऑन ब्रेकिंग, हीलिंग एंड स्टार्टिंग अगेन सत्र में शेफ व लेखक सुवीर सरन ने शुभी सुराना के साथ बातचीत की। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब डॉक्टरों को लगा था कि उनका जन्म सुनने की क्षमता के बिना हुआ है, तब उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। बताया कि पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन के मुश्किल दौर, पढ़ाई में मिली असफलताओं और अकेलेपन के अनुभवों पर भी बात की। सुवीर सरन ने कहा कि अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, खुद को अकेला या प्यार से वंचित महसूस कर रहे हैं, तो इसे जिंदगी की ओर से दोबारा शुरुआत करने का अवसर समझिए।



स्वीकार करना उपचार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अन्य सत्र द आर्किटेक्चर ऑफ इनर पीस में डॉ. जय मदान ने मेधा के साथ संवाद किया। इसमें भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान के महत्व पर चर्चा हुई। ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी असामान्य यात्रा के बारे में बताते हुए डॉ. मदान ने साझा किया कि इस पेशे को चुनने से पहले उन्होंने कभी किसी ज्योतिषी से परामर्श नहीं लिया था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के महत्व पर जोर दिया और अभिभावकों को बच्चों में अंतर्ज्ञान व स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने देवी लक्ष्मी के आठ स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के विभिन्न आयामों और समृद्धि के अलग-अलग रूपों पर भी चर्चा की। अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने इंडिया इन अ फ़्रेम, इंडिया इन लाइफ – आर्ट, आइडेंटिटी एंड अ चेंजिंग नेशन सत्र में नायब मिधा और ओजस त्रिपाठी के साथ बातचीत की। उन्होंने रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में अपने सफर के विभिन्न पड़ावों को याद किया। इस दौरान एक अभिनेत्री के रूप में अपने अनुभवों, कॅरिअर को दिशा देने वाले निर्णयों और प्रदर्शन कलाओं की बदलती दुनिया पर अपने विचार साझा किए।



नाटक के जरिये दिया जागरूकता का संदेश

महोत्सव के दूसरे दिन का समापन ब्रेस्ट ऑफ लक नाटक की प्रस्तुति से हुआ। फिल्मकार लीना यादव के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक में तनिष्ठा चटर्जी और शारिब हाशमी ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता, समय पर जांच और बीमारी को लेकर खुलकर बातचीत करने का संदेश दिया। इसके अलावा डीडीएलएफ चौपाल में बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता, मैगजीन निर्माण और लेखन से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।