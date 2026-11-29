देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल: दिग्गजों के किस्से, सुरों का जादू और साहित्य की चमक, ममता कालिया को शिवानी सम्मान
वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया को हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिवानी-आयरन लेडी ऑफ द हिल्स सम्मान से नवाजा गया। अमर उजाला महोत्सव का मीडिया सहयोगी है।
विस्तार
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (डीडीएलएफ) के दूसरे दिन शनिवार को साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सरोकारों का अनूठा संगम देखने को मिला। दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित महोत्सव में अभिनेता राज बब्बर, जूही बब्बर, रत्ना पाठक शाह, विशाल भारद्वाज, सयानी गुप्ता, अनूप सोनी और गायिका रेखा भारद्वाज समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। अलग-अलग सत्रों में कलाकारों ने अपने जीवन के अनुभव, रचनात्मक सफर और समकालीन मुद्दों पर विचार साझा किए।
महोत्सव की शुरुआत द लेगेसी ऑफ द बब्बर्स सत्र से हुई। इसमें राज बब्बर और उनकी बेटी जूही बब्बर ने अपने पारिवारिक और कलात्मक सफर के अनुभव साझा किए। जूही ने बताया कि कलाकारों के परिवार में पले-बढ़े होने के कारण उनसे कई अपेक्षाएं थीं। उन्होंने अपनी मां नादिरा को रंगमंच से परिचित कराने और शुरुआती कलात्मक सफर में सहयोग देने का श्रेय दिया। वहीं, राज बब्बर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों और रंगमंच के दिग्गज इब्राहिम अल्काजी से मिले मार्गदर्शन को याद किया। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मेहनत से अलग पहचान बनानी चाहिए। राज बब्बर ने कहा कि मैंने क्या किया और क्या हासिल किया, यह अपनी जगह है, लेकिन आज मेरे लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं और क्या हासिल करते हैं। मैंने जीत भी देखी है, हार भी और निराशाओं का सामना भी किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से ऐसी पहचान और व्यक्तित्व बनाना चाहिए, जिससे न उसके माता-पिता को शर्मिंदगी हो और न ही उसके बच्चों को।
इसके बाद विट, ट्रुथ एंड द आर्ट ऑफ लुकिंग क्लोजली सत्र आयोजित हुआ, जिसमें लेखक व पत्रकार मनु जोसेफ ने ज्योत्सना शर्मा के साथ संवाद किया। चर्चा में लेखन के दौरान अवलोकन, व्यंग्य और व्याख्या की भूमिका पर विचार साझा किए गए। मनु जोसेफ ने उपन्यासों, पत्रकारिता के स्तंभों, निबंधों और पटकथाओं के अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभवों की कल्पना कर पाने की क्षमता सार्थक कहानी कहने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कहा कि यह कल्पना कर पाने की क्षमता कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा, लेखन की सबसे कम आंकी जाने वाली खूबियों में से एक है। अपने जुनून का अनुसरण करने की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह तभी अच्छी लगती है जब वह सफल हो। अवलोकन और अपने आसपास की दुनिया को समझने की क्षमता ही लेखकों को गहरे सच सामने लाने में मदद करती है। 29 नवंबर को अंतिम दिन शबाना आजमी, संध्या मृदुल और शालिनी पासी समेत कई हस्तियां विभिन्न सत्रों में शामिल होंगी। वहीं, विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज की विशेष संगीत प्रस्तुति के साथ तीन दिवसीय आयोजन का समापन होगा।
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल: क्राइम पेट्रोल छोड़ने का फैसला जोखिम भरा, नए किरदारों की तलाश थी जरूरी : अनूप सोनी
ओमकारा के 20 साल पूरे होने पर याद किया सफर
फिल्म निर्देशक व संगीतकार विशाल भारद्वाज के साथ ट्वेंटी इयर्स ऑफ ओमकारा सत्र भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें फिल्म के निर्माण, किरदारों और रचनात्मक परिकल्पना पर चर्चा हुई। वहीं, अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में अपने अनुभव साझा किए। अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने पहचान और सामाजिक धारणाओं पर अपनी बात रखी। वहीं, लाइफ वेल सीजन्ड – ऑन ब्रेकिंग, हीलिंग एंड स्टार्टिंग अगेन सत्र में शेफ व लेखक सुवीर सरन ने शुभी सुराना के साथ बातचीत की। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब डॉक्टरों को लगा था कि उनका जन्म सुनने की क्षमता के बिना हुआ है, तब उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया। बताया कि पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन के मुश्किल दौर, पढ़ाई में मिली असफलताओं और अकेलेपन के अनुभवों पर भी बात की। सुवीर सरन ने कहा कि अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, खुद को अकेला या प्यार से वंचित महसूस कर रहे हैं, तो इसे जिंदगी की ओर से दोबारा शुरुआत करने का अवसर समझिए।
स्वीकार करना उपचार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अन्य सत्र द आर्किटेक्चर ऑफ इनर पीस में डॉ. जय मदान ने मेधा के साथ संवाद किया। इसमें भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान के महत्व पर चर्चा हुई। ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी असामान्य यात्रा के बारे में बताते हुए डॉ. मदान ने साझा किया कि इस पेशे को चुनने से पहले उन्होंने कभी किसी ज्योतिषी से परामर्श नहीं लिया था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के महत्व पर जोर दिया और अभिभावकों को बच्चों में अंतर्ज्ञान व स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने देवी लक्ष्मी के आठ स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के विभिन्न आयामों और समृद्धि के अलग-अलग रूपों पर भी चर्चा की। अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने इंडिया इन अ फ़्रेम, इंडिया इन लाइफ – आर्ट, आइडेंटिटी एंड अ चेंजिंग नेशन सत्र में नायब मिधा और ओजस त्रिपाठी के साथ बातचीत की। उन्होंने रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में अपने सफर के विभिन्न पड़ावों को याद किया। इस दौरान एक अभिनेत्री के रूप में अपने अनुभवों, कॅरिअर को दिशा देने वाले निर्णयों और प्रदर्शन कलाओं की बदलती दुनिया पर अपने विचार साझा किए।
नाटक के जरिये दिया जागरूकता का संदेश
महोत्सव के दूसरे दिन का समापन ब्रेस्ट ऑफ लक नाटक की प्रस्तुति से हुआ। फिल्मकार लीना यादव के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक में तनिष्ठा चटर्जी और शारिब हाशमी ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता, समय पर जांच और बीमारी को लेकर खुलकर बातचीत करने का संदेश दिया। इसके अलावा डीडीएलएफ चौपाल में बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता, मैगजीन निर्माण और लेखन से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।