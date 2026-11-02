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देहरादून: लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल रैली

Mon, 02 Nov 2026 06:30 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:30 PM IST
Dehradun: Anganwadi workers hold a massive rally over pending demands
अपनी लंबित मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से विशाल रैली निकाल मुख्यमंत्री आवास कूच कर हाथीबड़कला बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करतीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस।
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