{"_id":"6aba10fd7d8b34868e007d69","slug":"video-cm-dhami-took-stock-of-the-relief-and-rescue-operations-in-uttarkashi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीएम धामी ने उत्तरकाशी में राहत-बचाव अभियान का लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव अभियान की जानकारी ली। उन्होंने बर्फबारी प्रभावित क्षेत्र में गए ट्रैकर्स और पोर्टर की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी पर्यटकों को चिकित्सीय सहायता, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाला हर तीर्थयात्री और पर्यटक राज्य का अतिथि है और उसकी सहायता करना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने के निर्देश भी दिए। साथ ही बंद सड़कों को खोलने और बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत युद्धस्तर पर कराने को कहा।

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