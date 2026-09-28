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उत्तराखंड: एक करोड़ रुपये लिए, दो साल तक दौड़ाया, पैसे मांगे तो दी धमकी,  मामले में प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू

Mon, 28 Sep 2026 02:01 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 28 Sep 2026 02:01 PM IST
सार

भूमि सौदे में रकम देने के बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा तो विवाद बढ़ गया। शिकायतकर्ता ने रकम वापस मांगने पर मारपीट और धमकी देने के साथ पिता को बाइक से टक्कर मारने का भी आरोप लगाया है।

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Dehradun land deal fraud Man Alleges one Crore Cheating two year delay Assault and Death Threat
फ्रॉड - फोटो : amar ujala

विस्तार
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देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में भूमि सौदे के नाम पर एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पुनीत ने संदीप सिंघल पर आरोप लगाया है कि रकम लेने के बाद वह दो साल तक उसे अपने कार्यालय के चक्कर कटवाता रहा। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता के पिता को भी धमकाने के बाद बाइक से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुनीत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 अप्रैल 2024 को संदीप सिंघल के साथ एक भूखंड की बिक्री का समझौता हुआ था। इस सौदे के लिए रकम जुटाने को उसने अपना हरिद्वार स्थित मकान संजय कुमार को बेचा था। आरोप है कि संजय कुमार की ओर से संदीप सिंघल को 50 लाख और 25 लाख रुपये के दो चेक दिए गए। इसके बाद 20 अप्रैल 2024 को पांच लाख रुपये नकद दिए गए। वहीं, 24 अप्रैल को पुनीत के पिता राम गोपाल वर्मा के खाते से 20 लाख रुपये ऑनलाइन संदीप के खाते में भेजे गए।

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पुनीत का आरोप है कि करीब एक करोड़ रुपये लेने के बाद भी संदीप सिंघल ने भूखंड का सौदा पूरा नहीं किया। वह लगातार उसे आश्वासन देकर टालता रहा और करीब दो साल तक अपने कार्यालय के चक्कर कटवाता रहा। जब उसने रकम वापस मांगी तो आरोपी ने कथित तौर पर गालीगलौज और मारपीट की। आरोप है कि बाद में बदमाशों को बुलाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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पुनीत के मुताबिक उसके पिता राम गोपाल वर्मा को भी आरोपी की ओर से धमकाया गया था। इसके कुछ समय बाद उनके पिता को रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक से टक्कर मार दी गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और करीब एक माह तक मैक्स अस्पताल में भर्ती रहे। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर संदीप सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले से संबंधित जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं और उनकी जांच के साथ आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।
 

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