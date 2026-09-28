देहरादून: वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका तो मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला लेकर दौड़े

देहरादून में सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस भवन से घंटाघर तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। कांग्रेसी प्रतीकात्मक अर्थी लेकर घंटाघर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से प्रतीकात्मक अर्थी अपने कब्जे में ले ली।

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