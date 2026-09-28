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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   CM Dhami arrived at the State Emergency Operations Centre and took an update on the rescue operations in Uttarkashi

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे पहुंचे सीएम धामी, उत्तरकाशी में रेस्क्यू का लिया अपडेट

Mon, 28 Sep 2026 07:06 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:06 PM IST
CM Dhami arrived at the State Emergency Operations Centre and took an update on the rescue operations in Uttarkashi
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास से लौटते ही सीधे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के दौरान फंसे ट्रैकर्स एवं माउंटेनियर्स के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा स्थिति की जानकारी लेते हुए फंसे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षित वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
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