{"_id":"6b050cda124e8bb450097cdb","slug":"in-korbas-jilga-forest-an-enraged-elephant-attacked-villagers-chasing-it-with-a-tractor-crushing-the-vehicle-korba-news-c-1-1-noi1487-4965577-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोरबा: हाथी भगाने गए ग्रामीणों पर हमला, ट्रैक्टर कुचला, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोरबा वनमंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम जिल्गा में एक हाथी ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीण ट्रैक्टर से हाथियों को जंगल से भगाने का प्रयास कर रहे थे। इस हमले में ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि, गुस्साए हाथी ने ट्रैक्टर को सूंड और पैरों से कुचलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।



यह घटना सोमवार सुबह हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, धरमजयगढ़ की सरहद पार कर 11 हाथियों का एक झुंड जिल्गा के जंगल में पहुंचा हुआ है। हाथियों के आबादी क्षेत्र में घुसकर धान की फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका थी। इसी कारण ग्रामीण लगातार उन्हें जंगल से खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोमवार सुबह भी जिल्गा के कुछ ग्रामीण सुखनंदन सिंह राठिया के ट्रैक्टर में सवार होकर जंगल पहुंचे थे। वे ट्रैक्टर की आवाज का उपयोग कर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान झुंड में शामिल एक हाथी झाड़ियों से निकलकर ट्रैक्टर की ओर दौड़ पड़ा। अचानक हाथी को अपनी ओर आता देख ट्रैक्टर में सवार ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई। सभी लोग ट्रैक्टर छोड़कर जंगल में इधर-उधर भागे और अपनी जान बचाई।



हाथी का हमला और ट्रैक्टर का नुकसान

गुस्साए हाथी ने ट्रैक्टर पर हमला कर दिया। हाथी ने ट्रैक्टर को अपनी सूंड से उठा-उठाकर पटका। उसने अपने पैरों से कुचलकर ट्रैक्टर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले से ट्रैक्टर पूरी तरह से बेकार हो गया। ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।



क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर की वापसी और वीडियो वायरल

घटना के बाद डरे-सहमे ग्रामीण किसी तरह गांव पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर मालिक को इस घटना की जानकारी दी। बाद में गांव से दूसरे किसान का ट्रैक्टर लेकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को टोचन कर गांव लाया गया। घटना के दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



वन विभाग की कार्रवाई और हाथियों की निगरानी

वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया है। अधिकारियों ने देर शाम एक टीम को जिल्गा जंगल में रवाना किया। बताया जा रहा है कि जिल्गा के अलावा कुदमुरा के जंगल में एक और हाथियों का झुंड है। करतला वन परिक्षेत्र में भी 6 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम इन सभी हाथियों की लगातार निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की मुनादी कराई जा रही है और उनसे अपील की गई है कि वे हाथियों को खुद से खदेड़ने का प्रयास न करें।

... और पढ़ें