खेत में निकला 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर: बिल्ली को निगलकर वहीं पड़ा था; सर्प मित्र ने सुरक्षित किया रेस्क्यू

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र के गुल्ली-डांड गांव में उस वक्त ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जब एक किसान के खेत में करीब 12 फीट लंबा और लगभग 50 किलो वजनी विशालकाय अजगर दिखाई दिया। खेत में इतने बड़े सांप को देखकर ग्रामीणों में कौतूहल के साथ कुछ देर के लिए दहशत का माहौल भी बन गया। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग अजगर को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे।



ग्रामीणों के मुताबिक, अजगर खेत में मौजूद एक बिल्ली को निगल चुका था। इसके बाद वह खेत में ही पड़ा हुआ नजर आया। विशाल आकार के अजगर को देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी तरह का जोखिम लेने के बजाय ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय सर्प मित्र को देने का निर्णय लिया।



अजगर की जानकारी मिलते ही स्थानीय सर्प मित्र द्वारिका कोल को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वे पेंड्रा से गुल्ली-डांड गांव पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पहले अजगर की स्थिति और आसपास मौजूद लोगों की स्थिति का जायजा लिया। अजगर के बड़े आकार और वजन को देखते हुए रेस्क्यू के दौरान विशेष सावधानी बरती गई।



सर्प मित्र ने ग्रामीणों को अजगर से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की समझाइश दी। इसके बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की। काफी मशक्कत के बाद करीब 12 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और पूरे रेस्क्यू को देखते रहे।



रेस्क्यू के बाद अजगर को गांव से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद उसे जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू और जंगल में छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुल्ली-डांड में हुई इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संपर्क की ओर भी ध्यान खींचा है। ऐसे मामलों में ग्रामीणों ने भी समझदारी दिखाते हुए अजगर को नुकसान पहुंचाने के बजाय सर्प मित्र को सूचना दी।



स्थानीय लोगों का कहना है कि खेत या आबादी वाले इलाके में सांप अथवा किसी अन्य वन्यजीव के दिखाई देने पर उसे पकड़ने या भगाने का प्रयास करने के बजाय प्रशिक्षित सर्प मित्र अथवा वन विभाग को सूचना देना ज्यादा सुरक्षित

है। करीब 12 फीट लंबे और 50 किलो वजनी अजगर के सफल रेस्क्यू की यह घटना फिलहाल मरवाही क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने सर्प मित्र द्वारिका कोल की तत्परता और सावधानीपूर्वक किए गए रेस्क्यू की सराहना की।

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