कोरबा: तीजा पर सूना मिला घर तो टूट पड़ा चोरों का गैंग, पड़ोसियों को बाहर से बंद कर उड़ाए जेवर-नकदी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार कौशिल्या बरेठ के मकान में उसकी मां, बेटा और बेटी निवास करते हैं। तीजा पर्व के चलते मां कौशिल्या अपनी बेटी आरती बरेठ के साथ अपनी बहन के घर तीजा मनाने गई हुई थी। वहीं बेटा नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर गया था। घर में कोई नहीं होने से मकान सूना पड़ा था। इसी दौरान देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया।चोरों ने बड़ी ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने से पहले चोरों ने आसपास के पड़ोसियों के घर के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके और उन्हें चोरी करने का पूरा मौका मिल सके। सुबह जब पड़ोसी उठे तो उनके घर के दरवाजे बाहर से बंद मिले, जिसके बाद उन्होंने फोन कर आसपास के लोगों को बुलाया।सुबह जब नाइट ड्यूटी से बेटा घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने घर में रखी एक अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगद रकम पार कर दी। इतना ही नहीं बेड के अंदर रखे सामानों को भी खंगाला गया। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था।चोरी की वारदात में हैरान करने वाली बात यह है कि जिस घर में चोरी हुई है, उससे महज 10 कदम की दूरी पर बस्ती के लोगों ने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है। लोग देर रात तक जागकर पूजा-पाठ करते हैं, इसके बावजूद चोरों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने चोरी के दौरान घर में ही गुटखा खाकर थूककर गंदगी भी फैलाई है।घर की बेटी आरती बरेठ ने बताया कि वह मां के साथ मौसी के घर गई थी। भाई सुबह ड्यूटी से लौटा तो ताला टूटा मिला। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई।