गुटखे के गोदाम पर जीएसटी की रेड: दो मशीनें और 30 बोरा तैयार माल जब्त, जांच में जुटी टीम

दुर्ग जिले के कुम्हारी स्टेशन चौक क्षेत्र में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रविवार को अवैध गुटखा निर्माण ठिकाने पर छापा मारा। अधिकारियों ने मौके से गुटखा बनाने वाली दो मशीनें और लगभग 30 बोरा तैयार गुटखा जब्त किया है। गुप्त सूचना मिलने पर तीन वाहनों में पहुंची 12 सदस्यीय टीम ने गोदाम के भीतर पहुंचकर गहन जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए सामान और मशीनों की कुल कीमत लाखों रुपये है।जीएसटी की टीम ने कुम्हारी स्टेशन चौक स्थित गोदाम में अचानक दबिश देकर भीतर रखी सामग्री और गुटखा बनाने वाली मशीनों की जांच की। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने गुटखा तैयार करने वाली दो मशीनों को सील कर अपने साथ ले लिया। इसके साथ ही टीम ने मौके से लगभग 30 बोरा निर्मित गुटखा भी बरामद किया। जानकारी के अनुसार यह गोदाम सुरेश गुप्ता नामक व्यक्ति का है, जो कार्रवाई के समय मौके पर ही उपस्थित था। अधिकारियों ने गोदाम में मौजूद विभिन्न कारोबारी दस्तावेज और अन्य सामग्रियों की भी पड़ताल की है।कार्रवाई और जब्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम सभी जब्त मशीनों तथा गुटखे के बोरों को वाहनों में लादकर रायपुर के लिए रवाना हो गई। अधिकारी अब जब्त दस्तावेज और कारोबारी रिकॉर्ड का आपस में मिलान करेंगे। टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि गुटखा निर्माण तथा उसकी बिक्री के कारोबार में कर संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूरी जांच होने के बाद ही कर चोरी की राशि और जब्त सामान के वास्तविक मूल्य की विस्तृत जानकारी सामने आएगी।