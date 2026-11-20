Varanasi News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:49 AM IST
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वाराणसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मंडुवाडीह पुलिस ने आरोपेी मोनू गिरी उर्फ अनिकेत गिरी (22) को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, बुधवार को पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गालीगलौज की। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी प्रशांत पांडेय ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। संवाद
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