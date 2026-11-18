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काशी को सीनियर नेशनल फेडरेशन कप कुश्ती के बाद सीनियर नेशनल कुश्ती की मेजबानी मिली है। फेडरेशन कप के मुकाबले 24 से 26 अप्रैल 2024 के बीच हुए थे। सीनियर नेशनल कुश्ती में 33 राज्यों के 1188 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक राज्य से 30 महिला-पुरुष खिलाड़ी और छह मैच ऑफिशियल आएंगे। विज्ञापन



फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन में 10-10 भार वर्ग और महिला फ्रीस्टाइल महिला वर्ग की कुश्ती 10 भारवर्ग में खेली जाएगी। कुल 30 भार वर्ग के मुकाबले होंगे। 20 दिसंबर को टीमें काशी आ जाएंगी। एक कुश्ती तीन-तीन मिनट के दो हाफ और 30 सेकंड के ब्रेक कुल छह मिनट की होगी। इंजरी होने पर चार मिनट का मेडिकल टाइम मिलेगा। काशी को सीनियर नेशनल फेडरेशन कप कुश्ती के बाद सीनियर नेशनल कुश्ती की मेजबानी मिली है। फेडरेशन कप के मुकाबले 24 से 26 अप्रैल 2024 के बीच हुए थे। सीनियर नेशनल कुश्ती में 33 राज्यों के 1188 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एक राज्य से 30 महिला-पुरुष खिलाड़ी और छह मैच ऑफिशियल आएंगे।फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन में 10-10 भार वर्ग और महिला फ्रीस्टाइल महिला वर्ग की कुश्ती 10 भारवर्ग में खेली जाएगी। कुल 30 भार वर्ग के मुकाबले होंगे। 20 दिसंबर को टीमें काशी आ जाएंगी। एक कुश्ती तीन-तीन मिनट के दो हाफ और 30 सेकंड के ब्रेक कुल छह मिनट की होगी। इंजरी होने पर चार मिनट का मेडिकल टाइम मिलेगा।

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ओलंपिक में दावेदारी मजबूत करने के लिए कुश्ती के लड़ाके काशी की धरती पर जोर आजमाइश करेंगे। पहला चार स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग राउंड में खेल सकेंगे। इसके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने सीनियर नेशनल कुश्ती की मेजबानी वाराणसी को सौंपी है। इसके मुकाबले 21 से 23 दिसंबर 2026 तक बीएचयू में होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉ. विभूति नारायण इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ेंगे। चार मैट पर दम दिखाएंगे।