मौसम के तेजी से बदलते मिजाज का सीधा असर सेहत पर पड़ता है। सुबह हल्की सिहरन, दिन में धूप से गर्मी और रात में ठंड ज्यादा लगना। इस तरह के मौसमी बदलाव की वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव भी होता है। डॉक्टर के अनुसार मौसमी बदलाव की वजह से से सांस संबंधी समस्या बढ़ जाती है और फेफड़े पर दबाव भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहता है। ऐसे समय में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो सीओपीडी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ठंड के शुरूआती दो महीनों में सीओपीडी की समस्या वाले मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं।

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हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। इस साल 18 नवंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। जहां तक सीओपीडी की बात है तो अस्पतालों में चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी में नवंबर-दिसंबर महीने में हर सप्ताह 20 नये मरीज आते हैं। विज्ञापन



बीएचयू टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व हेड प्रो.जीएन श्रीवास्तव का कहना है कि सीओपीडी यानी क्रोनिक आब्स्ट्रेक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह फेफड़े की गंभीर बीमारी है। इसमें सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न आ जाती है, जिससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। बदलते तापमान, ठंडी हवा, धूल और प्रदूषण के संपर्क में आने से मरीजों में इसके लक्षण बढ़ सकते हैं। हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को सीओपीडी दिवस मनाया जाता है। इस साल 18 नवंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। जहां तक सीओपीडी की बात है तो अस्पतालों में चेस्ट फिजिशियन की ओपीडी में नवंबर-दिसंबर महीने में हर सप्ताह 20 नये मरीज आते हैं।बीएचयू टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व हेड प्रो.जीएन श्रीवास्तव का कहना है कि सीओपीडी यानी क्रोनिक आब्स्ट्रेक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यह फेफड़े की गंभीर बीमारी है। इसमें सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न आ जाती है, जिससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। बदलते तापमान, ठंडी हवा, धूल और प्रदूषण के संपर्क में आने से मरीजों में इसके लक्षण बढ़ सकते हैं।

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