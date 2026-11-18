गांव निवासी शोएब ने आरोप लगाया है कि 30 अक्तूबर 2026 की शाम करीब 6:30 बजे गांव के ही अब्दुल वहाब, महताब और अब्दुल रब उनके पालतू कुत्ते को पीट रहे थे। कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि आरोपियों ने उसे अपनी बाउंड्री में मारकर फेंक दिया था। विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।



पीड़ित ने 10 नवंबर को जीयनपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में कुत्ते को पीटने का वीडियो भी सामने आया है।



थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कुत्ते को पीटने का वीडियो उपलब्ध है। इसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद विवेचना में उसके तथ्यों को भी शामिल किया जाएगा।