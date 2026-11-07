काशी की महिलाएं बना रहीं रेल इंजन, हस्तशिल्प और टेक्सटाइल में भी दिखा रहीं हुनर

टेक्सटाइल इकाई में 300 महिलाओं को रोजगार

राजातालाब क्षेत्र के खोचवां में संचालित वस्त्र निर्माण इकाई में करीब 300 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। यह इकाई अंडरगारमेंट्स और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों के निर्माण से जुड़ी है। यहां महिलाएं कटिंग, सिलाई, फिनिशिंग और डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। इकाई में आने वाले समय में 700 और महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है।



इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्हें काम के लिए दूर शहरों की ओर जाने की जरूरत भी कम हो रही है।



परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहीं महिलाएं

अर्थशास्त्री प्रो. अनूप मिश्रा का कहना है कि औद्योगिक संस्थानों में महिलाओं को प्राथमिकता मिलने से जिले के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव आ रहा है। नियमित आय से महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। बच्चों की शिक्षा में निवेश बढ़ाने के साथ परिवार के फैसलों में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक बदलाव का भी संकेत है।