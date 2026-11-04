वाराणसी: विहिप के वरिष्ठ नेता ई. महेंद्र सिंह चंदेल का निधन, नौ दिनों से निजी अस्पताल में चल रहा था उपचार
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं निवर्तमान काशी प्रांत मंत्री ई. महेंद्र सिंह चंदेल (70) का बुधवार को निधन हो गया। वह पिछले नौ दिनों से हृदयाघात के बाद निजी अस्पताल में भर्ती थे और वेंटिलेटर पर थे। हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे रीशू चंदेल ने मुखाग्नि दी।
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विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं निवर्तमान काशी प्रांत मंत्री ई. महेंद्र सिंह चंदेल (70) का बुधवार को निधन हो गया। वह दरेखू (भागलपुर) के निवासी थे। परिजनों के अनुसार, हृदयाघात के बाद पिछले नौ दिनों से एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वह वेंटिलेटर पर थे।
जनसंघ के समय से जुड़े थे चंदेल
पेशे से सिविल इंजीनियर महेंद्र सिंह चंदेल जनसंघ के समय से ही संगठन से जुड़े रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ वह विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संगठनों में भी सक्रिय रहे।
वह 'वंदेमातरम्' हिंदी पाक्षिक के व्यवस्थापक, श्री काशी संस्कार समिति के उपाध्यक्ष और एकल विद्यालय काशी क्षेत्र के व्यवस्था प्रभारी रहे। इसके अलावा विश्वक्षत्रिय महासभा, पूर्वांचल में संयोजक का दायित्व भी संभाला था।
हरिश्चंद्र घाट पर हुआ अंतिम संस्कार
उनके निधन की सूचना पर विधायक डॉ. सुनील पटेल, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र पटेल समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। बुधवार को हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़े पुत्र रीशू चंदेल ने मुखाग्नि दी। उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं।