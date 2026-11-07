वाराणसी: रामनगर बंदरगाह को रेलवे स्टेशन से जोड़ने की तैयारी, टेंगरा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

रामनगर बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। सदर तहसील के टेंगरा गांव में 0.1780 हेक्टेयर यानी 1780 वर्गमीटर जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन के अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय ने पात्र संस्थाओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तय की गई है।

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जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से चार नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, टेंगरा गांव की आराजी संख्या 154 की जमीन अधिग्रहण के दायरे में प्रस्तावित है। चयनित संस्था जमीन अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों, परिवारों और उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगी।