डाला छठ: पांच देशों के 20 परिवार और चार राज्यों के पांच हजार श्रद्धालु काशी में करेंगे छठ पूजा, तैयारी पूरी
नहाय-खाय से चार दिवसीय महापर्व छठ पर्व की शुरुआत शुक्रवार से हुआ। काशी के 84 घाटों और तीन किमी क्षेत्र के कच्चे घाटों पर छठ पूजा होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।
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भगवान सूर्य की आराधना का चार दिवसीय महापर्व डाला छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके लिए गंगा घाटों, कुंडों और तालाबों के किनारे वेदियां बनने लगी हैं। कार्तिक मास में काशी में गंगा स्नान और दान का पुण्य लाभ लेने के साथ छठ पूजा करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और दुबई से 20 से अधिक परिवार यहां पहुंच रहे हैं। वहीं, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु काशी आएंगे। पांच हजार से अधिक श्रद्धालु अपने रिश्तेदारों, परिचितों और शहर के विभिन्न आश्रमों में ठहरे हुए हैं।
जिला प्रशासन और पूजा समितियां 84 घाटों के साथ तीन किलोमीटर लंबे कच्चे घाटों पर व्यवस्थाएं संभालेंगी। श्रद्धालुओं की मदद के लिए करीब पांच हजार स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। डाला छठ का मुख्य अनुष्ठान 15 और 16 नवंबर को होगा। हालांकि, इसकी शुरुआत शुक्रवार से ही हो जाएगी। पहले दिन महिलाएं स्नान के बाद लौकी-भात का सेवन करेंगी। शनिवार को खरना होगा।
इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन 15 नवंबर को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। चौथे और अंतिम दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु काशी में छठ मनाने आए
घाटों पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ पूजा समितियां भी तैयारियों में जुटी हैं। भोजपुरी समाज काशी के अध्यक्ष सोमनाथ ओझा और सचिव अशोक पांडेय ने बताया कि विश्वसुंदरी पुल से रविदास घाट तक करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में कच्चे घाट तैयार किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बोरियों में बालू भरकर घाटों पर व्यवस्था बनाई जा रही है। सभी घाटों पर समिति के सदस्य स्वयंसेवक के रूप में तैनात रहेंगे।
देव दीपावली से जुड़ी कुछ समितियां भी नमो घाट से अस्सी घाट तक व्यवस्थाएं संभालने में सहयोग करेंगी। अशोक पांडेय ने बताया कि बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से श्रद्धालु काशी में छठ मनाने आएंगे। इनमें कुछ अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां ठहरेंगे, जबकि कुछ ने आश्रमों में कमरे बुक कराए हैं।
डाला छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय से होगी। पहले दिन महिलाएं स्नान कर शुद्धता के साथ कद्दू-भात का सेवन करेंगी। शनिवार यानी 14 नवंबर को खरना होगा। इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अंतिम दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा।
वरुणा घाट पर भी छठ पूजा के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यहां आकर्षक सजावट के साथ दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री हनुमान मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गरीब परिवारों को पांच तरह के फल वितरित किए जाएंगे। इसके लिए पांच क्विंटल फल की व्यवस्था की गई है।