डाला छठ: पांच देशों के 20 परिवार और चार राज्यों के पांच हजार श्रद्धालु काशी में करेंगे छठ पूजा, तैयारी पूरी

भगवान सूर्य की आराधना का चार दिवसीय महापर्व डाला छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। इसके लिए गंगा घाटों, कुंडों और तालाबों के किनारे वेदियां बनने लगी हैं। कार्तिक मास में काशी में गंगा स्नान और दान का पुण्य लाभ लेने के साथ छठ पूजा करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और दुबई से 20 से अधिक परिवार यहां पहुंच रहे हैं। वहीं, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु काशी आएंगे। पांच हजार से अधिक श्रद्धालु अपने रिश्तेदारों, परिचितों और शहर के विभिन्न आश्रमों में ठहरे हुए हैं।

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जिला प्रशासन और पूजा समितियां 84 घाटों के साथ तीन किलोमीटर लंबे कच्चे घाटों पर व्यवस्थाएं संभालेंगी। श्रद्धालुओं की मदद के लिए करीब पांच हजार स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। डाला छठ का मुख्य अनुष्ठान 15 और 16 नवंबर को होगा। हालांकि, इसकी शुरुआत शुक्रवार से ही हो जाएगी। पहले दिन महिलाएं स्नान के बाद लौकी-भात का सेवन करेंगी। शनिवार को खरना होगा। विज्ञापन



इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन 15 नवंबर को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। चौथे और अंतिम दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी। जिला प्रशासन और पूजा समितियां 84 घाटों के साथ तीन किलोमीटर लंबे कच्चे घाटों पर व्यवस्थाएं संभालेंगी। श्रद्धालुओं की मदद के लिए करीब पांच हजार स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। डाला छठ का मुख्य अनुष्ठान 15 और 16 नवंबर को होगा। हालांकि, इसकी शुरुआत शुक्रवार से ही हो जाएगी। पहले दिन महिलाएं स्नान के बाद लौकी-भात का सेवन करेंगी। शनिवार को खरना होगा।इस दिन व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन 15 नवंबर को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगी। चौथे और अंतिम दिन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।

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