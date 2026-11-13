छठ पर काशी में रूट डायवर्जन: कई रास्तों पर रोक, रात में तीन घंटे ही शहर में आ सकेंगे भारी वाहन

डाला छठ पर घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 15 और 16 नवंबर को शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा। इसके साथ ही अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं, भारी वाहनों के शहर में प्रवेश का समय भी सीमित कर दिया गया है।

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