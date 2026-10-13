वाराणसी समाचार: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म केस में सुनवाई आज, दो किशोर सहित तीन की मौत; एक में हत्या का आरोप

घर पर चढ़कर मारपीट, दो पर प्राथमिकी दर्ज

जंसा थाना क्षेत्र के लहिया गांव में घर पर चढ़कर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो लोगों के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। गांव के संपूर्णानंद पटेल ने पुलिस को बताया कि हेमंत पटेल और सुमंत पटेल रविवार की रात उनके घर में घुस आए। दोनों ने मारपीट और गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। जंसा थाना प्रभारी सत्यजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।



छेड़खानी का विरोध करने पर युवती पर हमला

मिर्जामुराद क्षेत्र के करधना गांव में एक युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर उस पर हमला हुआ। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि नौ अक्तूबर की शाम करीब 6:50 बजे उनकी बहन खेत से घर लौट रही थी।



रास्ते में रामकुमार ने उस पर अश्लील टिप्पणी की। बहन ने इसका विरोध किया। आरोप है कि विरोध करने पर रामकुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और कपड़े भी फाड़ दिए। इसके बाद रामकुमार के परिवार की महिलाओं ने बहन पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। थाना प्रभारी गोपालजी कुशवाहा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना के चार दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।



ई-रिक्शा चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

ई-रिक्शा चोरी के आरोप में दो आरोपियों जितेंद्र कुमार गुप्ता और रितिक जायसवाल को लंका पुलिस ने रविवार की रात सामनेघाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ई-रिक्शा के पुर्जे, दो बैटरी, एक मोटर और पांच हजार रुपये नकद बरामद हुए। एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया। लंका इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के लेडुका बाजार, करनपुर निवासी जितेंद्र गुप्ता और प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के आमापुर पट्टी निवासी रितिक जायसवाल शामिल हैं। एक महिला ने रविवार को ई-रिक्शा चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।