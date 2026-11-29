काशी तमिल संगमम के दूसरे दिन रविवार शाम नमो घाट पर उमड़ी भीड़ ने यातायात व्यवस्था की रफ्तार थाम दी। राजघाट से पड़ाव तक करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम का आलम यह रहा कि नमो घाट से निकल रहे डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल का वाहन भी इसमें फंस गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उनके वाहन को जाम से बाहर निकाला। शाम पांच बजे से सात बजे तक वाहन रेंगते रहे। इससे राहगीरों और वाहन सवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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बैरिकेडिंग के बाद बढ़ा वाहनों का दबाव

रविवार शाम करीब पांच बजे नमो घाट की ओर जाने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। काशी तमिल संगमम देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग अपने निजी वाहनों से घाट पहुंच रहे थे। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने नमो घाट की ओर मुड़ने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का आवागमन रोक दिया। इससे घाट पहुंचने वाले लोगों के सामने पार्किंग को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई।