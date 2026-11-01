वाराणसी की खबरें: अर्नब का असर खत्म, 2 दिन बाद निकली धूप से 5 डिग्री बढ़ा तापमान; इन इलाकों में बिजली कटौती

ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष डॉ. नागेंद्र की टीम को दिलाई शपथ

केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को महमूरगंज स्थित शृंगेरी मठ परिसर में हुआ। पूर्व सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, अध्यक्ष डॉ. नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु और संकटमोचन मंदिर के महंत प्रो. विशम्भरनाथ मिश्र ने नए पदाधिकारियों को बधाई दी। शपथ लेने वालों में सतीश चंद्र मिश्र, केदार तिवारी व कमल तिवारी, चल्ला शुब्बा राव शास्त्री और आशुतोष ओझा ने शपथ ली।



कार्यकारिणी सदस्यों में पूमणि शंकर पांडेय, पं. चल्ला चिंतामणि गणेश, योगदत्त तिवारी, आशीष ओझा और आशुतोष शर्मा को शपथ दिलाई गई। शिक्षक एमएलसी मेरठ श्रीषचंद शर्मा, महापौर अशोक कुमार तिवारी, रणजीत उपाध्याय, कमला कांत, पारसनाथ उपाध्याय, डॉ. अरविंद शुक्ल, ओंकार उपाध्याय, मनीषी परिषद के अध्यक्ष विद्या सागर, महामंत्री दिवाकर द्विवेदी ने नई टीम को बधाई दी।



छह देशों के विद्वान जुटे, 150 से अधिक शोध-पत्रों पर हुआ मंथन

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जेंडर और सामाजिक बदलाव पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी ‘जेंडर इन फ्लक्स’ का शनिवार को समापन हो गया। इसमें भारत समेत छह देशों के विद्वानों ने हिस्सा लिया। नौ सत्रों में 150 शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए। समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष एवं आयोजन सचिव प्रो. श्वेता प्रसाद ने बताया कि संगोष्ठी में जेंडर को भारतीय सामाजिक यथार्थ और विविध जीवन-अनुभवों के संदर्भ में समझने पर चर्चा हुई। शनिवार को नौ समानांतर सत्र हुए।



समापन वक्ता अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट की प्रो. बंदना पुरकायस्थ ने कहा कि जेंडर को केवल व्यक्तिगत पहचान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बंगाल में बेगम रोकेया ने सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती देने में महिलाओं की भूमिका रेखांकित की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के कुलपति प्रो. बद्री नारायण तिवारी ने कहा कि जेंडर और सामाजिक पहचान को स्थिर श्रेणियों में सीमित करने के बजाय विविध जीवन-अनुभवों और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझना चाहिए।



सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष प्रो. एक. उपाध्याय ने संगोष्ठी को महत्वपूर्ण अकादमिक विमर्श का मंच बताया। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो. डीआर साहू ने जेंडर न्याय और सामाजिक आंदोलनों के संबंधों पर चर्चा की। संगोष्ठी का प्रतिवेदन अनुभा पांडेय ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में प्रो. आरएन त्रिपाठी, प्रो. ओमप्रकाश भारतीय, डॉ. दिनेश कुमार सिंह, प्रो. सुष्मिता सिंह, प्रो. विमल कुमार लहरी, प्रो. अरुणा कुमारी रहे।