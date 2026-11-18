दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल मलबा हटाकर प्रदीप को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। प्रदीप की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।



मृतक के दो पुत्र हैं। इनमें कार्तिक पांच वर्ष और रॉकी दो वर्ष का है। पति और बेटे को खोने के गम में पत्नी नीलम का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मां शांति देवी भी बेटे की मौत से बेसुध हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रदीप मिलनसार स्वभाव का था और मेहनत-मजदूरी कर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा था। उसकी असमय मौत से गांव में मातम छा गया।



बताया गया कि पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया में पड़ने से बचने के लिए दोनों पक्षों ने आपस में सुलह-समझौता कर लिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना से गांव के लोगों में शोक है।