

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

इंस्पेक्टर भुवनेश्वरी ने बताया कि सहायक सुरक्षा आयुक्त नागेन्द्र महादेव यादव के निर्देश पर 17 नवंबर को आरपीएफ की टीम ने सीआईबी वाराणसी के जवानों के साथ मामले की जांच की। मुखबिर की सूचना पर टीम किलोमीटर संख्या 200/21 के पास पहुंची, जहां चार संदिग्ध मिले। सीसीटीवी फुटेज से मिलान करने पर घटना के समय चारों की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि हुई।



पूछताछ में कबूली केबल चोरी की कोशिश

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रेलवे लाइन के किनारे पड़े केबल को चोरी कर ले जा रहे थे। केबल भारी होने के कारण उसे रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया था। बाद में पुलिस के डर से केबल को धोबी घाट तालाब की जलकुंभी में छिपा दिया था।



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ (24), इमरान (22), आसिफ (21) और निजामुद्दीन (24) के रूप में हुई है। चारों वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया सूफी शाहिद इलाके के निवासी हैं। आरपीएफ ने चारों को 17 नवंबर की रात 9:05 बजे गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कार्रवाई की जा रही है।