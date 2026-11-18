वाराणसी: रेलवे ट्रैक पर केबल रखकर रेल परिचालन बाधित करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी सिटी में रेलवे ट्रैक पर केबल रखे जाने के मामले में आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने केबल चोरी करने की कोशिश की बात स्वीकार की।
विस्तार
वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर केबल रखकर रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में आरपीएफ ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रेलवे लाइन के किनारे पड़े केबल को चोरी करने की कोशिश की थी। केबल भारी होने के कारण वे उसे रेलवे लाइन के पास ही छोड़कर चले गए। बाद में पुलिस के डर से केबल को धोबी घाट तालाब की जलकुंभी में छिपा दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चारों की पहचान कर आरपीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया।
रेलवे ट्रैक पर मिला था केबल
आरपीएफ के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को गाड़ी संख्या 65112 के नीचे रेलवे लाइन पर केबल रखे जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 437/2026, धारा 153 रेलवे अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद आरपीएफ वाराणसी सिटी की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान
इंस्पेक्टर भुवनेश्वरी ने बताया कि सहायक सुरक्षा आयुक्त नागेन्द्र महादेव यादव के निर्देश पर 17 नवंबर को आरपीएफ की टीम ने सीआईबी वाराणसी के जवानों के साथ मामले की जांच की। मुखबिर की सूचना पर टीम किलोमीटर संख्या 200/21 के पास पहुंची, जहां चार संदिग्ध मिले। सीसीटीवी फुटेज से मिलान करने पर घटना के समय चारों की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि हुई।
पूछताछ में कबूली केबल चोरी की कोशिश
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रेलवे लाइन के किनारे पड़े केबल को चोरी कर ले जा रहे थे। केबल भारी होने के कारण उसे रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया था। बाद में पुलिस के डर से केबल को धोबी घाट तालाब की जलकुंभी में छिपा दिया था।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आरिफ (24), इमरान (22), आसिफ (21) और निजामुद्दीन (24) के रूप में हुई है। चारों वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया सूफी शाहिद इलाके के निवासी हैं। आरपीएफ ने चारों को 17 नवंबर की रात 9:05 बजे गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत कार्रवाई की जा रही है।