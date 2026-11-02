वाराणसी: त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, 23 प्रतिष्ठानों की जांच; 18 नमूने सील

टीम ने संदिग्ध गुणवत्ता वाले बेसन लड्डू, सोनपापड़ी, मिल्क केक, छेना मिठाई, बर्फी, सरसों का तेल, दूध, पनीर, सॉस, रिफाइंड सोयाबीन तेल, नूडल्स, सौंफ और गेहूं के आटे के नमूने एकत्र किए। कुल 18 नमूने विधिवत सील किए गए। इन्हें गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकृत प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।



रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

सहायक आयुक्त खाद्य कौशलेन्द्र शर्मा ने बताया कि त्योहारों के दौरान खोया, पनीर, दूध और मिठाइयों में मिलावट की आशंका रहती है। इसके अलावा नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, खाद्य तेल, वनस्पति, घी और रंगीन मीठे खिलौनों में भी मिलावट की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया है।



उन्होंने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।