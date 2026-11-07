Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Fire breaks out third floor Krishna Apartment flames reach fifth floor woman sustains burns

वाराणसी: कृष्णा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर लगी आग, पांचवीं मंजिल तक पहुंची लपटें; महिला झुलसी

Sat, 07 Nov 2026 10:28 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 07 Nov 2026 10:28 AM IST
सार

चेतमणि चौराहे के पास जवाहर नगर कॉलोनी स्थित कृष्णा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। आग डक्ट के रास्ते पांचवीं मंजिल तक पहुंची। इसकी चपेट में आकर एक महिला का हाथ झुलस गया। उन्हें बीएचयू अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।

विज्ञापन
Varanasi Fire breaks out third floor Krishna Apartment flames reach fifth floor woman sustains burns
आग बुझाते दमकलकर्मी। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चेतमणि चौराहे के पास जवाहर नगर कॉलोनी स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग डक्ट के रास्ते चौथी मंजिल से होते हुए पांचवीं मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पांचवीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गई। उन्हें उपचार के लिए बीएचयू अस्पताल भेजा गया। हादसे के समय महिला के साथ उनके बेटा और बेटी भी मौजूद थे। दोनों सुरक्षित हैं।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, कृष्णा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। घटना के समय फ्लैट के मकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। फ्लैट से धुआं और आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

विज्ञापन
Trending Videos

मची अफरातफरी

इस बीच आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तीसरी मंजिल पर लगी आग अपार्टमेंट के डक्ट से होते हुए ऊपर की मंजिलों तक फैलने लगी। चौथी मंजिल को पार करते हुए आग पांचवीं मंजिल तक पहुंच गई। इससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। ऊपरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला का हाथ आग की चपेट में आने से झुलस गया। उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू अस्पताल भेजा गया। उनके साथ मौजूद बेटा और बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

आग की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद राहत की सांस ली गई। पुलिस और संबंधित टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed