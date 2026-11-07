वाराणसी: कृष्णा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर लगी आग, पांचवीं मंजिल तक पहुंची लपटें; महिला झुलसी

चेतमणि चौराहे के पास जवाहर नगर कॉलोनी स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में एक फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग डक्ट के रास्ते चौथी मंजिल से होते हुए पांचवीं मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पांचवीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गई। उन्हें उपचार के लिए बीएचयू अस्पताल भेजा गया। हादसे के समय महिला के साथ उनके बेटा और बेटी भी मौजूद थे। दोनों सुरक्षित हैं।

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जानकारी के अनुसार, कृष्णा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। घटना के समय फ्लैट के मकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। फ्लैट से धुआं और आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं।