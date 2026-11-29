पहचान के आधार पर भेदभाव न करने का संदेश

फिल्मों के प्रदर्शन के बाद हुए संवाद में लैंगिक पहचान, यौन अभिविन्यास, पारिवारिक स्वीकृति और समान नागरिक अधिकारों पर विचार साझा किए गए। नीति ने कहा कि गे या लेस्बियन होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि व्यक्ति की यौनिक पहचान का एक स्वरूप है। उन्होंने समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।



कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि किसी व्यक्ति की पहचान या प्रेम उसके सम्मान और अधिकारों के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। समावेशी समाज के निर्माण के लिए परिवार और समाज को रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़कर विविधता को स्वीकार करना होगा।



13 दिसंबर को निकलेगा क्वीयर प्राइड मार्च

कार्यक्रम में प्रिज्मैटिक फाउंडेशन, अस्मिता संस्था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और एशियन ब्रिज इंडिया सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। आयोजन में रुमान, अनामिका, बन्नी वर्मा, कृष्णा, नैंसी, अनम, शिवांगी और खुशबू सहित स्वयंसेवकों का योगदान रहा।



अंत में नीति ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि बनारस क्वीयर प्राइड के तहत 10 दिसंबर को क्वीयर स्पोर्ट्स और 13 दिसंबर 2026 को क्वीयर प्राइड मार्च आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टर मेकिंग और विश्व एड्स दिवस से संबंधित गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने नागरिकों से इन आयोजनों में सहभागिता की अपील की।