वाराणसी: दत्तात्रेय होसबाले बोले- अविश्वास से कमजोर होता है रक्षाबंधन का स्नेहसूत्र, न बंटने की अपील; ली शपथ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हमारी एकता और एकात्मता ही विश्व बंधुता के संरक्षण और संवर्धन का आधार है। परिवार और समाज में बढ़ती अस्थिरता का कारण स्वार्थ है, इसलिए मनुष्य को स्वार्थ को अपने भीतर विकार नहीं बनने देना चाहिए। आपसी अविश्वास स्नेह के संबंधों को कमजोर करता है। समाज के बंटने का लाभ विरोधी पक्ष को मिलता है। वह रक्षाबंधन पर सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

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