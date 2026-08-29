फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BHU Only 40 corneas received donations in two years 92% less than requirement waiting list eye bank continues

बीएचयू: दो साल में दान में मिलीं सिर्फ 40 कॉर्निया, यह जरूरत से 92% कम; आईबैंक में लगातार बढ़ रही वेटिंग

Sat, 29 Aug 2026 09:02 AM IST
Aman Vishwakarma रबीश श्रीवास्तव, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
रबीश श्रीवास्तव, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 29 Aug 2026 09:02 AM IST
सार

बीएचयू आईबैंक में दो साल में दान से सिर्फ 40 कॉर्निया मिल सकीं, जो जरूरत से करीब 92 फीसदी कम हैं। वहीं, 2351 लोगों ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा ली है। कॉर्निया की कमी के कारण आईबैंक में वेटिंग लगातार बढ़ रही है। जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।

विज्ञापन
BHU Only 40 corneas received donations in two years 92% less than requirement waiting list eye bank continues
आईएमएस बीएचयू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आईएमएस बीएचयू के आईबैंक में 500 से ज्यादा मरीज दो साल से कॉर्निया मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में आईबैंक को केवल 40 कॉर्निया ही दान में मिली हैं जो जरूरत के मुकाबले 8 फीसदी ही है। यानी 92 फीसदी मरीज वेटिंग में हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आंखों में रोशनी आने का इंतजार कर रहे हैं।

विज्ञापन


आईएमएस बीएचयू के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में आने वाले मरीजों की जांच की जाती है। हर साल औसतन 250 से ज्यादा मरीजों के कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। दो साल में यह आंकड़ा 500 पहुंच जाता है। इसके लिए मरीजों का आईबैंक में पंजीकरण किया जाता है। जब नेत्रदान से कॉर्निया मिलती है तो मरीजों को प्रत्यारोपण किया जाता है। कॉर्निया मिल ही नहीं रही तो प्रत्यारोपण का काम भी लटका है। 
विज्ञापन


इससे नेत्र रोग संस्थान के डॉक्टर भी चिंतित हैं। आईबैंक में अभी 2351 लोगों ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा ली है। इनके निधन के बाद नेत्रदान होने पर जरूरतमंद मरीजों को कॉर्निया उपलब्ध कराई जा सकेगी। अब तक नेत्रदान की रफ्तार धीमी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

जरूरत के मुकाबले 8 फीसदी ही काॅर्निया उपलब्ध
प्रो. आरपी मौर्य के अनुसार, ओपीडी में जांच के दौरान हर साल काॅर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित 250 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए काॅर्निया प्रत्यारोपण ही उपचार का प्रमुख विकल्प है। इसके मुकाबले नेत्रदान से मिलने वाली काॅर्निया की संख्या बेहद कम है।

दो लाख काॅर्निया की जरूरत, 40 हजार की प्रत्यारोपण
भारत में करीब 1.50 करोड़ लोग दृष्टिबाधित हैं। इनमें 70 लाख से ज्यादा लोग काॅर्नियल ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं जिन्हें काॅर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत होती है। हर साल करीब 50 हजार नए काॅर्नियल ब्लाइंड मरीज जुड़ते हैं। देश में प्रतिवर्ष औसतन करीब दो लाख काॅर्निया की जरूरत होती है। करीब 40 हजार काॅर्निया का ही प्रत्यारोपण हो पा रहा है।

25 अगस्त से मनाया जा रहा नेत्रदान पखवाड़ा
नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नेत्रदान को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बीएचयू के नेत्र रोग विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी 8 सितंबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

  • नेत्रदान को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद पर्याप्त संख्या में लोग नेत्रदान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। - प्रो. आरपी मौर्य, चेयरमैन व अध्यक्ष, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, आईएमएस बीएचयू

इसे भी जानना जरूरी

  • नेत्रदान में पूरा नेत्रगोलक प्रत्यारोपित नहीं किया जाता। जरूरत के अनुसार, आंख के पारदर्शी हिस्से काॅर्निया (स्वच्छ पटल) का दान और प्रत्यारोपण किया जाता है।
  • कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के मरीजों में काॅर्निया प्रत्यारोपण उपचार का प्रमुख विकल्प है।
  • उम्र, लिंग या धर्म के आधार पर नेत्रदान पर रोक नहीं है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या चश्मा लगाने वाले लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। आंख का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी कई परिस्थितियों में नेत्रदान कर सकते हैं।
  • मृत्यु के बाद जल्द से जल्द आईबैंक या संबंधित नेत्रदान संस्था को सूचना देना जरूरी होता है। नेत्रदान की प्रक्रिया सामान्यतः कुछ ही समय में पूरी की जाती है। इसमें लगभग 10 से 15 मिनट लग सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed