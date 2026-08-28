सोनभद्र: यूपी-एमपी की सीमा पर 2027 की पहली तिमाही से होगा सोने का खनन, ठेका आवंटित; प्रक्रिया तेज

कोयला खनन और बिजली उत्पादन के लिए देशभर में पहचान रखने वाला यूपी-एमपी का सीमावर्ती क्षेत्र अब सोने की खदानों के लिए भी जाना जाएगा। वर्ष 2027 की पहली तिमाही में यहां स्वर्ण अयस्क का खनन शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत यूपी सीमा से सटी गुड़हर पहाड़ी से होगी। यहां कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड को 149.3 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन का ठेका मिला है। प्रारंभिक आकलन में प्रति टन पत्थर से 1.03 ग्राम सोना मिलने का अनुमान है। कंपनी 35 वर्षों तक खनन कार्य करेगी।

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जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की ओर से पूर्व में सोनभद्र और सिंगरौली के कई स्थानों पर स्वर्ण धातु की मौजूदगी के संकेत दिए गए थे। इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वे और परीक्षण का काम शुरू हुआ। सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक की जोगेंद्रा ग्राम पंचायत के धुर्वाह और सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र में सिधार व सिल्फोरी ग्राम पंचायत के बीच स्थित गुड़हर पहाड़ पर कुंदन गोल्ड कंपनी को सर्वे का जिम्मा मिला था। विज्ञापन



लैब टेस्ट में अपेक्षित परिणाम आने के बाद अब गुड़हर में खनन की तैयारी तेज हो गई है। खनन क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फरवरी में जनसुनवाई भी कराई गई थी। चिह्नित भूमि के सीमांकन के बाद अलग-अलग हिस्सों में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। कंपनी ने वर्ष 2027 की पहली तिमाही में खनन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी संसाधन और मशीनें भी मौके पर पहुंचने लगी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) की ओर से पूर्व में सोनभद्र और सिंगरौली के कई स्थानों पर स्वर्ण धातु की मौजूदगी के संकेत दिए गए थे। इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वे और परीक्षण का काम शुरू हुआ। सोनभद्र के म्योरपुर ब्लॉक की जोगेंद्रा ग्राम पंचायत के धुर्वाह और सिंगरौली के चितरंगी क्षेत्र में सिधार व सिल्फोरी ग्राम पंचायत के बीच स्थित गुड़हर पहाड़ पर कुंदन गोल्ड कंपनी को सर्वे का जिम्मा मिला था।लैब टेस्ट में अपेक्षित परिणाम आने के बाद अब गुड़हर में खनन की तैयारी तेज हो गई है। खनन क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फरवरी में जनसुनवाई भी कराई गई थी। चिह्नित भूमि के सीमांकन के बाद अलग-अलग हिस्सों में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। कंपनी ने वर्ष 2027 की पहली तिमाही में खनन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी संसाधन और मशीनें भी मौके पर पहुंचने लगी हैं।

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