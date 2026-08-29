Varanasi News: होटल के कमरे में मिला महाराष्ट्र के पर्यटक का शव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:06 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:06 AM IST
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वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के रोडवेज के पास विजय होटल के कमरे में शुक्रवार शाम ब्रज गोपाल दुबे (54) की मौत हो गई। महाराष्ट्र के अंबरनाथ निवासी ब्रज गोपाल दुबे के शव को सिगरा पुलिस ने संरक्षण में लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की है। ब्रज गोपाल कई दिनों से परेडकोठी में होटल विजय में कमरा नंबर 4 में ठहरे थे। सुबह कमरा नहीं खुलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सिगरा इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। कमरे में दाखिल होने पर ब्रज गोपाल दुबे बिस्तर पर पेट के बल लेटे थे। फॉरेंसिक टीम ने कमरे में छानबीन की। होटल के एंट्री रजिस्टर से ब्रज गोपाल दुबे का मोबाइल नंबर लेकर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी। ब्यूरो
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