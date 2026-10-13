वाराणसी: पेट्रोल पंप के खाते से 35 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी, केस दर्ज; हड़बड़ी में दो दिन तक लेनदेन हुआ

बुजुर्ग से 17.5 लाख रुपये की साइबर ठगी

साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग येरा प्रभाकर राव के बैंक खाते से 17.50 लाख रुपये की साइबर ठगी की है। एयू स्माॅल फायनेंस बैंक के खातों से रकम निकासी हुई है। पीड़ित येरा प्रभाकर राव ने सोमवार को साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मलदहिया स्थित नील कॉटेज कॉलोनी निवासी येरा प्रभाकर राव ने पुलिस को बताया कि 10 अक्तूबर को उनके बैंक खातों से अनधिकृत लेनदेन हुए। दोपहर 3.43 बजे उनकी जानकारी और अनुमति के बिना कुल 17 लाख 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। एयू स्माॅल फाइनेंस बैंक के दो अलग-अलग खातों से ठगी हुई है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह ने बताया कि संबंधित खातों और लेनदेन को होल्ड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।