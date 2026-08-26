वाराणसी: आईएमए में ब्लडबैंक, टीकाकरण केंद्र का होगा विस्तार, सुविधाएं भी बढ़ेंगी; भूमि पूजन के साथ निर्माण

उन्होंने बताया कि नए भवन में ब्लड बैंक और ऑक्सीजन बैंक समेत अन्य सेवाओं को भी जरूरत के अनुसार विस्तार दिया जाएगा। आईएमए का प्रयास है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को एक ही परिसर में अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जा सके।



सचिव ने कहा कि भवन निर्माण की प्रक्रिया सदस्यों के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने सावन के महीने में भूमि पूजन को शुभ और महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनके अनुसार, इस पवित्र माह में नए भवन के निर्माण की शुरुआत होना आईएमए के लिए सुखद संयोग है।



भूमि पूजन कार्यक्रम में आईएमए अध्यक्ष निर्वाचित प्रो. मनोज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष डॉ. पीके तिवारी, डॉ. भानु शंकर पांडेय, डॉ. प्रभाकर शुक्ला, डॉ. अजित सैगल, डॉ. आलोकसी भारद्वाज समेत कई चिकित्सक और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रामकुमार गुप्ता, संदीप राउत और सरदार सिंह सहित अन्य लोग भी शामिल हुए।