Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi BJP regional office illuminated with lamps Deepotsav held under leadership of district president

वाराणसी: दीपों से जगमगाया भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ दीपोत्सव

Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Sun, 08 Nov 2026 08:06 PM IST
सार

वाराणसी के रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में रविवार शाम दीपोत्सव मनाया गया। जिलाध्यक्ष राम शकल पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दीप जलाए और एकता, भाईचारे व सुख-समृद्धि का संदेश दिया।

विज्ञापन
Varanasi BJP regional office illuminated with lamps Deepotsav held under leadership of district president
भाजपा, दीपोत्सव - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दीपावली के अवसर पर रविवार शाम रोहनिया के केशरीपुर स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राम शकल पटेल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में दीप जलाए। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा।

विज्ञापन


एकता और भाईचारे का संदेश देता है पर्व
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राम शकल पटेल ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। यह त्योहार समाज में एकता, भाईचारे और सकारात्मकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को इस सकारात्मक संदेश को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और काशीवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख-समृद्धि की कामना की।

कार्यक्रम में जिला महामंत्री संजीव सिंह गौतम, कोषाध्यक्ष जगदीश जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी 'सुमित', कार्यालय प्रभारी राजेश श्रीवास्तव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed