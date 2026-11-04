वाराणसी: लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होने प्रयागराज रवाना हुए भाजपाई

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होने के लिए बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का दल प्रयागराज रवाना हुआ। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के ठटरा अंडरपास के पास सुबह 9:30 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ता सिर पर टोपी और हाथों में भाजपा का झंडा लेकर जय श्रीराम के नारे लगाते हुए सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ निकले।

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लोकतंत्र और संविधान बचाने का महासंग्राम: जिलाध्यक्ष

जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कहा कि यह केवल पदयात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान को बचाने का महासंग्राम है। उन्होंने विपक्ष पर झूठ और अफवाह फैलाकर प्रदेश की शांति भंग करने का आरोप लगाया।