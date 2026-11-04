वाराणसी: लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होने प्रयागराज रवाना हुए भाजपाई
वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में ठटरा अंडरपास के पास बुधवार सुबह भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रयागराज के लिए रवाना हुए। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ निकले कार्यकर्ता प्रयागराज के सिविल लाइंस में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होंगे।
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'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होने के लिए बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का दल प्रयागराज रवाना हुआ। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के ठटरा अंडरपास के पास सुबह 9:30 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ता सिर पर टोपी और हाथों में भाजपा का झंडा लेकर जय श्रीराम के नारे लगाते हुए सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ निकले।
लोकतंत्र और संविधान बचाने का महासंग्राम: जिलाध्यक्ष
जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कहा कि यह केवल पदयात्रा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान को बचाने का महासंग्राम है। उन्होंने विपक्ष पर झूठ और अफवाह फैलाकर प्रदेश की शांति भंग करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि वाराणसी का एक-एक कार्यकर्ता प्रयागराज की धरती से हुंकार भरेगा। प्रदेश में माफिया राज नहीं, बल्कि योगी सरकार में कानून का राज चलता है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में होने वाली पदयात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ता विपक्ष के मंसूबों को नाकाम करेंगे।
ये रहे मौजूद
इस दौरान भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंद दास गुप्ता, जिला महामंत्री संजय सिंह गौतम, किसान मोर्चा के रमेश सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।