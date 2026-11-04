काशी तमिल संगमम: 1000 शिक्षण संस्थानों के जुटेंगे विद्यार्थी, 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा आयोजन

काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें देशभर के 1000 शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। बीएचयू परिसर सहित काशी के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को बीएचयू में शिक्षा मंत्रालय की सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक व सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस संस्करण की थीम ‘तिरुक्कुरल पयिल्वोम’ रखी गई है। इसका अर्थ है, तिरुक्कुरल का अभ्यास करें। ये आयोजन संत कवि तिरुवल्लुवर की कालजयी रचना तिरुक्कुरल पर केंद्रित है।तिरुवल्लुवर के 1330 कुरल में धर्म, अर्थ और प्रेम के साथ नैतिकता, सदाचार और जीवन मूल्यों की सीख दी गई है। इस ग्रंथ की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को देखते हुए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ने इसका संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद कराया है। इस संस्करण के माध्यम से तिरुक्कुरल के शाश्वत मूल्यों को देश के युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी, बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अमित कुमार घोष, शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला और भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चम्मू कृष्ण शास्त्री सहित मंडलायुक्त, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।